“É sempre mezzogiorno” | torta sogno divino di Sal De Riso

(Di venerdì 30 settembre 2022) Una nuova dedica, un nuovo, imperdibile, dolce firmato Sal De. Il pasticcere di Minori, oggi, dedica la sua creazione ad una figlia ormai 46enne, per conto della sua affezionata mamma. A lei Sal dedica la. Ingredienti 1 cake al cioccolato e prugne Vin brulè: 1,5 l vino sangiovese, 120 g zucchero, 2 stecche cannella, scorza di arancia, scorza di 2 limoni, 10 chiodi di garofano, anice stellato, vaniglia, 1 mela Composta: 150 g prugne, 150 g mele cotte nel vino, 300 ml vin bruòlè, 10 g gelatina, 40 ml acqua Mousse: 500 ml panna, 40 g tuorli, 30 g cioccolato al latte, 6.5 g gelatina, 26 ml acqua, sale, vaniglia Glassa al vino: 250 ml vin brulè, 85 g zucchero, 5 g pectina, 85 g zucchero, 165 g glucosio, 1 g acido citrico, 15 g destrosio Procedimento In una pentola, scaldiamo il vino con lo ...

Nella puntata di questo venerdì di È sempre Mezzogiorno i gemelli Maronna hanno proposto i tortelli al brasato di maiale. Ecco gli ingredienti per il piatto: . Passiamo ora al procedimento della ricet ...Nella puntata di questo venerdì di È sempre Mezzogiorno il pasticcere Sal De Riso ha proposto il sogno di-vino. Ecco gli ingredienti per il piatto: . Passiamo ora al procedimento della ricetta.