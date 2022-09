E’ morto al Cairo il regista Franco Dragone Di origini irpine | era stato direttore del Napoli Teatro Festival

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il mondo delin lutto per la morte improvvisa delbelga di, stroncato da un infarto al, dove si trovava per l’allestimento di uno dei suoi lavori teatrali. Tra i primi a dare la notizia il Mattino disul cui sito si legge: “era nato a Cairano, in provincia di Avellino, nel 1952, ed era tra i più grandi registi teatrali viventi. All’età di 7 anni si trasferì in Belgio, a La Louvière in Vallonia, assieme alla famiglia. Èil fondatore eartistico della compagnia, con sede in Belgio, capace di conciliare l’alta spettacolarità con il rigore della ricerca artistica. Erainsignito ...

