Due ragazzini sono stati arrestati per aver palpeggiato due coetanee sul tram a Milano (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati arrestati e accompagnati in comunità, su ordine del gip del tribunale dei minorenni di Milano, per aver molestato e palpeggiato in gruppo due studentesse coetanee a bordo di un tram e poi anche al capolinea. L'episodio risale al 29 marzo. Le indagini dei Carabinieri della stazione Vigentino hanno ricostruito che i due arrestati insieme ad altri complici, di cui due indagati a piede libero, avrebbero prima importunato e palpeggiato le due studentesse a bordo del tram 24 diretto a Vigentino e poi, una volta scese alla fermata, le hanno accerchiate con lo scopo di intimorirle e di impedirne la fuga, baciandone una sulle labbra contro la sua ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Duedi 14 e 15 anniarree accompagnati in comunità, su ordine del gip del tribunale dei minorenni di, permolestato ein gruppo due studentessea bordo di une poi anche al capolinea. L'episodio risale al 29 marzo. Le indagini dei Carabinieri della stazione Vigentino hanno ricostruito che i due arreinsieme ad altri complici, di cui due indagati a piede libero, avrebbero prima importunato ele due studentesse a bordo del24 diretto a Vigentino e poi, una volta scese alla fermata, le hanno accerchiate con lo scopo di intimorirle e di impedirne la fuga, baciandone una sulle labbra contro la sua ...

Gianskrt : @Hernandzismo19 @torigemelle Junior si capisce in DBZ da dove viene. Per il resto due ragazzini (di cui uno di orig… - denada_lily : @magicadespell78 @senhor_destruid @LAmicoDiCandy @arosamor @lauraboldrini Sì, per una legge sotto minaccia. Perché… - cdghietta : L'esercito più agguerrito, addestrato ed equipaggiato del mondo sconquassa la vita di una famiglia palestinese, fa… - seneca1900 : Che cazzo di motivo c’è perché due ragazzini di vent’anni si sparino a vicenda invece di bersi una birra insieme Che siate maledetti - CristianaPapeo2 : @Stronza Quando eravamo ragazzini io ,e i miei due cugini giocavamo ad essere loro -