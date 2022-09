Doppio forfait in casa Torino: Juric li perde per la sfida contro il Napoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Domani si torna in campo in Serie A e ad aprire il turno dell’ottava giornata, sarà la sfida Napoli-Torino. Dopo aver svelato alcune scelte obbligate quest’oggi, in conferenza stampa, Juric ne perde due per la partita contro gli azzurri, al Diego Armando Maradona. forfait in Napoli-Torino per Samuele Ricci e Pietro Pellegri, due calciatori che non saranno a disposizione per la sfida contro gli azzurri di domani alle 15:00. Procede il loro recupero, ma le condizioni non permettono ai due calciatori di dare una mano alla propria squadra, con Juric che dovrà fare a meno di loro. Torino Juric (Getty Images) Infortunio Ricci e Pellegri, out per ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Domani si torna in campo in Serie A e ad aprire il turno dell’ottava giornata, sarà la. Dopo aver svelato alcune scelte obbligate quest’oggi, in conferenza stampa,nedue per la partitagli azzurri, al Diego Armando Maradona.inper Samuele Ricci e Pietro Pellegri, due calciatori che non saranno a disposizione per lagli azzurri di domani alle 15:00. Procede il loro recupero, ma le condizioni non permettono ai due calciatori di dare una mano alla propria squadra, conche dovrà fare a meno di loro.(Getty Images) Infortunio Ricci e Pellegri, out per ...

