Domeniche ad arte | ecco i siti aperti al pubblico

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’area archeologica di Fratte, l’Arco catalano, il museo archeologico provinciale e la pinacoteca provinciale: sono i protagonisti della prima edizione di “ad”, il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno e le Acli Provinciali di Salerno a continuazione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour e la partnership della Coldiretti Salerno-Campagna Amica. Per cinque, dal 2 ottobre al 4 dicembre (ore 11), i luoghi simbolo della storia di Salerno città ospiteranno dei matinée nei quali i diversi linguaggi dell’si incontreranno per fondersi in un unicum. A completare il tutto le degustazioni dei prodotti d’eccellenza del territorio. Tra le altre novità presentate questa mattina dal delegato alla cultura, il sindaco di Pellezzano ...