Domenica In, anticipazioni puntata 2 ottobre 2022: ecco chi sono gli ospiti (Di venerdì 30 settembre 2022) Come ogni Domenica, l’appuntamento per i telespettatori che seguono Rai 1 è solo uno: quello con Domenica In. E anche il 2 ottobre, per iniziare al meglio il nuovo mese, Mara Venier accoglierà tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dagli esordi al debutto, fino alla sfera intima e privata. Loredana Lecciso e la figlia Jasmine a Domenica In La puntata, stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, si aprirà con Loredana Lecciso, che sarà in studio con la figlia Jasmine, nata dall’amore con Al Bano Carrisi. Le due, mamma e figlia, si racconteranno a cuore aperto e per loro la padrona di casa ha già preparato molte sorprese. Tra commozione e momenti indimenticabili. Gli altri ospiti di Mara Venier Tra gli altri ospiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Come ogni, l’appuntamento per i telespettatori che seguono Rai 1 è solo uno: quello conIn. E anche il 2, per iniziare al meglio il nuovo mese, Mara Venier accoglierà tanti, che si racconteranno a cuore aperto. Dagli esordi al debutto, fino alla sfera intima e privata. Loredana Lecciso e la figlia Jasmine aIn La, stando alleriportate da Tv Blogo, si aprirà con Loredana Lecciso, che sarà in studio con la figlia Jasmine, nata dall’amore con Al Bano Carrisi. Le due, mamma e figlia, si racconteranno a cuore aperto e per loro la padrona di casa ha già preparato molte sorprese. Tra commozione e momenti indimenticabili. Gli altridi Mara Venier Tra gli altri...

CorriereCitta : Domenica In, anticipazioni puntata 2 ottobre 2022: ecco chi sono gli ospiti #domenicain - SerieTvserie : Domenica in e gli ospiti della quarta puntata (Anteprima TvBlog) - tvblogit : Domenica in e gli ospiti della quarta puntata (Anteprima TvBlog) - CorriereCitta : Da noi a ruota libera, anticipazioni 2 ottobre 2022: chi sono gli ospiti di domenica - AngoloDV : Anticipazioni Verissimo: ecco gli ospiti di Domenica 2 Ottobre #verissimo #29settembre #jeru #prelemi #solearmy… -