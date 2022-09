Divorzio Totti-Blasi: Le Richieste Da Capogiro Di Ilary! (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda del Divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Questa volta parliamo di questioni economiche. Sì, perché la conduttrice dell’Isola, avrebbe chiesto cifre da Capogiro per il mantenimento per sé e per i tre figli. Cifre che l’ex Capitano non pare intenzionato a sborsare. Ecco gli ultimi aggiornamenti! La cifra folle richiesta da Ilary per il mantenimento Ormai pare essere svanita l’ipotesi di un accordo consensuale tra Ilary e Francesco Totti. La loro separazione finirà dritta dritta in tribunale. Secondo i bene informati, le condizioni che avrebbero stilato i loro rispettivi avvocati, non li hanno trovati d’accordo. A partire ad esempio dalle cifre Richieste per il mantenimento. In più c’è da considerare che Totti e l’ex ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda deltra Ilarye Francesco. Questa volta parliamo di questioni economiche. Sì, perché la conduttrice dell’Isola, avrebbe chiesto cifre daper il mantenimento per sé e per i tre figli. Cifre che l’ex Capitano non pare intenzionato a sborsare. Ecco gli ultimi aggiornamenti! La cifra folle richiesta da Ilary per il mantenimento Ormai pare essere svanita l’ipotesi di un accordo consensuale tra Ilary e Francesco. La loro separazione finirà dritta dritta in tribunale. Secondo i bene informati, le condizioni che avrebbero stilato i loro rispettivi avvocati, non li hanno trovati d’accordo. A partire ad esempio dalle cifreper il mantenimento. In più c’è da considerare chee l’ex ...

