Disney+ | Ottobre 2022 | le novità in catalogo tra film e serie TV

Su Disney+ Ottobre 2022 è un mese con interessanti novità come la seconda stagione di Cambio di Direzione e la serie animata Star Wars: Tales ff The Jedi. Ottobre 2022 per Disney+ è un mese con interessanti novità: nel catalogo della piattaforma streaming approda l'attesissima quarta stagione di Boris, la serie cult con Francesco Pannofino. Segnaliamo inoltre gli ultimi episodi di The Walking Dead 11 e la prima stagione di The Bear con Jeremy Allen White, l'attore segnalatosi con Shameless. serie Tv The Walking Dead - stagione 11 ultimi episodi - disponibile dal 3 Ottobre The Bear - stagione 1 - disponibile dal 5 Ottobre Candy: Morte in Texas - stagione ...

