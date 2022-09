DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: Ducati-Bagnaia in cerca di feeling nella FP2, si comincia alle 10.05 (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.47 Giornata con pista asciutta a Buriram, contrariamente a quanto si temeva alla vigilia. Una situazione che i team si augurano per le insidie che la pioggia porta con sé. 09.44 In difficoltà le Aprilia con Aleix Espargaró che non è andato oltre il 16° tempo, immediatamente davanti a Vinales. Danilo Petrucci, in sella alla Suzuki per sostituire Joan Mir, ha terminato in 22ma posizione trovandosi piuttosto bene come guida con la moto di Hamamatsu. 09.41 Marc Marquez (Honda) è partito nel modo migliore, siglando il miglior tempo di 1:30.523 nella FP1 a precedere di 0.032 Quartararo e di 0.065 Miller. Per Bagnaia c’è stato il sesto tempo a 0.223, mentre Bastianini ha chiuso in nona a 0.267. Grandissimo equilibrio se si considerata che in tre decimi troviamo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.47 Giornata con pista asciutta a, contrariamente a quanto si temeva alla vigilia. Una situazione che i team si augurano per le insidie che la pioggia porta con sé. 09.44 In difficoltà le Aprilia con Aleix Espargaró che non è andato oltre il 16° tempo, immediatamente davanti a Vinales. Danilo Petrucci, in sella alla Suzuki per sostituire Joan Mir, ha terminato in 22ma posizione trovandosi piuttosto bene come guida con la moto di Hamamatsu. 09.41 Marc Marquez (Honda) è partito nel modo migliore, siglando il miglior tempo di 1:30.523FP1 a precedere di 0.032 Quartararo e di 0.065 Miller. Perc’è stato il sesto tempo a 0.223, mentre Bastianini ha chiuso in nona a 0.267. Grandissimo equilibrio se si considerata che in tre decimi troviamo ...

