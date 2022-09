Difendere l’Ucraina significa difendere l’Unione europea (Di venerdì 30 settembre 2022) Pubblichiamo il discorso integrale della vice presidente del Parlamento europeo per il lancio di Slava Evropi, il nuovo giornale europeo de Linkiesta in lingua ucraina Quando nasce un nuovo giornale è sempre un giorno felice, quando nasce poi un giornale che parla di Europa al popolo ucraino la felicità si fonde con l’orgoglio. Slava Evropi (Gloria all’Europa) è un esempio importante di cosa significhi essere europeisti in un mondo che cambia, di come la missione informativa si saldi con la tutela dello Stato di diritto e la resistenza del popolo ucraino. l’Ucraina per me è Europa, non dal 24 febbraio, ma da quando una giovane e fiera generazione ha reagito alla volontà imperialistica russa invadendo le strade con la bandiera europea sulle spalle nei giorni drammatici di Euromaidan. La collocazione naturale di Kyjiv è dentro la nostra unione politica, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 settembre 2022) Pubblichiamo il discorso integrale della vice presidente del Parlamento europeo per il lancio di Slava Evropi, il nuovo giornale europeo de Linkiesta in lingua ucraina Quando nasce un nuovo giornale è sempre un giorno felice, quando nasce poi un giornale che parla di Europa al popolo ucraino la felicità si fonde con l’orgoglio. Slava Evropi (Gloria all’Europa) è un esempio importante di cosa significhi essere europeisti in un mondo che cambia, di come la missione informativa si saldi con la tutela dello Stato di diritto e la resistenza del popolo ucraino.per me è Europa, non dal 24 febbraio, ma da quando una giovane e fiera generazione ha reagito alla volontà imperialistica russa invadendo le strade con la bandierasulle spalle nei giorni drammatici di Euromaidan. La collocazione naturale di Kyjiv è dentro la nostra unione politica, ...

