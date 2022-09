Diego Devenuto | chi è il figlio di Serena Rossi? Età | data di nascita | padre | scuola | FOTO | Instagram

Tv Sorrisi e Canzoni

Torniamo proprio adesso dalla pediatra con Davide ( l'attore Davide, compagno di Serena e papà di, ndr ) e siamo in macchina verso casa. Dieghino ha solo un po' di torcicollo, forse ha ......cui non siamo d'accordo' Nella seconda stagione di Mina Settembre ritroveremo anche Davide,... proprio mentre era con il giornalista, ha ricevuto la chiamata dalla scuola del figlio, che ... Serena Rossi: «Ritorno tra le vie di Napoli con il mio cappotto rosso» Diego Devenuto è il figlio di Serena Rossi. Cosa sappiamo di lui Nato dall'amore dell'attrice per un celebre collega, qui tutte le info!Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...