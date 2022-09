Di Maio | il dramma di un politico finito | sparisce anche la sua pagina Facebook

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – Luigi Didice addio alla politica, ma a quanto pare. Del resto le due attività sono spesso inscindibili. Di, dopo l’addio alla politica, l’addio a? Dopo l’ultimo post da “lacrima strappastorie”, in cui l’ex esponente grillino ringrazia tutti quelli che hanno partecipato alla sua “avventura” con Impegno civico, ladi Luigi Diè sparita. Per la verità, già successivamente al voto – disastroso per l’ormai ex ministro – aveva dominato il silenzio. Le ultime settimane di campagna elettorale erano state per Diai limiti del ridicolo, mentre i sondaggi vedevano il suo partito non decollare mai, rendendo evidente da subito la difficoltà di superare lo sbarramento e di ...