Delirio del Corriere: “Impasse sui ministri”, ma non ci sono manco gli eletti (Di venerdì 30 settembre 2022) 00:00 Caro bollette, in Italia la famiglia spenderà il doppio per la luce. 01:57 E no, dopo la pippa di sei mesi sulla bellezza dell’Europa unita, non possiamo far passare i 200 miliardi della Germania per farsi il suo tetto al gas come se nulla fosse. 05:35 Sandro Iacometti prende il Nadef e fa quattro calcoli sul cosiddetto tesoretto: più soldi allo Stato perché aumentavano i prezzi. 08:32 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni! 08:50 Il triplice errore della Germania secondo Draghi… 10:28 L’inutile preoccupazione delle femministe sul diritto all’aborto. Cortocircuito progressista: la Boldrini cacciata dalla manifestazione. 14:20 Caos Viminale, ancora non sappiamo chi è stato eletto: licenziamo chi se ne occupa. Sì proposta concreta: licenziamolo. 17:15 Politica, giuro che il Corriere della Sera ha titolato così: “Impasse sui ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 30 settembre 2022) 00:00 Caro bollette, in Italia la famiglia spenderà il doppio per la luce. 01:57 E no, dopo la pippa di sei mesi sulla bellezza dell’Europa unita, non possiamo far passare i 200 miliardi della Germania per farsi il suo tetto al gas come se nulla fosse. 05:35 Sandro Iacometti prende il Nadef e fa quattro calcoli sul cosiddetto tesoretto: più soldi allo Stato perché aumentavano i prezzi. 08:32 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni! 08:50 Il triplice errore della Germania secondo Draghi… 10:28 L’inutile preoccupazione delle femministe sul diritto all’aborto. Cortocircuito progressista: la Boldrini cacciata dalla manifestazione. 14:20 Caos Viminale, ancora non sappiamo chi è stato eletto: licenziamo chi se ne occupa. Sì proposta concreta: licenziamolo. 17:15 Politica, giuro che ildella Sera ha titolato così: “sui ...

