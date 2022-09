De Rossi sul futuro: “Quando allenerò non lo so, ma ho già lo staff pronto. Manca solo la squadra” (Di venerdì 30 settembre 2022) Daniele De Rossi, ospite della trasmissione “Stasera c’è Cattelan” ha parlato così del suo possibile futuro: “Non so Quando inizierò ad allenare, a volte sembra che manchi poco ma poi qualcosa non funziona. Io sto bene in Nazionale ma se dovesse arrivare un’occasione ho già lo staff pronto. Manca solo un piccolo dettaglio, la squadra, ma arriverà”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Daniele De, ospite della trasmissione “Stasera c’è Cattelan” ha parlato così del suo possibile: “Non soinizierò ad allenare, a volte sembra che manchi poco ma poi qualcosa non funziona. Io sto bene in Nazionale ma se dovesse arrivare un’occasione ho già loun piccolo dettaglio, la, ma arriverà”. SportFace.

Internazionale : 'Ho 15 anni e, anche se non sono più una ragazzina, i miei genitori mettono limiti sul tempo da passare al telefono… - sportface2016 : #DeRossi sul futuro: 'Quando allenerò non lo so, ma ho già lo staff pronto. Manca solo la squadra' - CalcioNews24 : #DeRossi fa chiarezza sul suo futuro ??? - Mario_Rossi_0 : RT @GuidoCrosetto: Ho apprezzato il giudizio positivo del Cancelliere Scholtz sul futuro Governo italiano e l’invito al rispetto delle rego… - Corrado0M : @Filippo_Rossi @CarloCalenda Filippo, sul voto utile sono d'accordo. Ma anche se non ci sono le prove e queste sono… -