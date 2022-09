De Rossi in panchina, tifosi spiazzati: ammissione davanti alle telecamere (Di venerdì 30 settembre 2022) De Rossi continua a lavorare con l’Italia e a imparare quanti più segreti possibili per poter poi un giorno allenare: è arrivata a tal proposito un’ammissione. Daniele De Rossi continua a lavorare al seguito della Nazionale Italiana e a imparare quanti più segreti possibili. L’ex calciatore potrà un giorno essere chiamato a diventare allenatore e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022) Decontinua a lavorare con l’Italia e a imparare quanti più segreti possibili per poter poi un giornonare: è arrivata a tal proposito un’. Daniele Decontinua a lavorare al seguito della Nazionale Italiana e a imparare quanti più segreti possibili. L’ex calciatore potrà un giorno essere chiamato a diventarenatore e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? Sul futuro di #DeRossi c'è chi non ha alcun dubbio ?? Che dichiarazioni rilasciate da #Sabatini ai microfoni di… - DAZN_IT : 'Alla prima squadra che avrò, mi porto Daniele De Rossi in panchina'. ?? Poi Salerno, la qualità del Napoli e la ri… - Zapata97bis : Visto documentario di Terim su Netflix. Quando parla del #milan dice che post derby almeno 2 giocatori godevano di… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Italia, De Rossi: “In Nazionale sto bene. Mio futuro in panchina? Manca qualcosa…” - Mediagol : Italia, De Rossi: “In Nazionale sto bene. Mio futuro in panchina? Manca qualcosa…” -