sportli26181512 : De Rossi: 'Il Boca ha tifosi matti, io ero il giocatore giusto per loro': Ospite della trasmissione Stasera c'è Cat… - norton39 : @brunosreporter @rdgrenal Rossi do Boca Juniors serve - rossanadrago90 : RT @arevalo_martin: Rossi va al banco de Boca. - arevalo_martin : Rossi va al banco de Boca. - JuanMarcos11 : @Libertadores Rossi de Boca -

TUTTO mercato WEB

... ex moglie Daniele Derischia carcere/ Chiesti 10 anni e 9 mesi De: 'Ho sempre sognato di andare al' Dopo l'addio alla Roma, Daniele Deha scelto di andare alJuniors , ...Ma c'è un video che dimostra il contrario (è il video del 'tuffo' di Desu una scrivania ... E la scelta di andare al"Mi sono preso il mio tempo prima di decidere. Ho sempre detto che era ... De Rossi: "Boca Tifosi giusti per me, io ero il giocatore giusto per loro forse due anni prima" Daniele De Rossi si racconta tra i ricordi in campo, la sua esperienza nella Nazionale e il futuro da allenatore. Le parole dell'ex giallorosso ...A volte anche a lui sembra che manchi poco per sedersi sulla prima panchina, ma il debutto viene rinviato da più di un anno e nel frattempo la Nazionale se lo gode. Daniele De ...