De Maggio: “Il Napoli ha messo a segno un capolavoro di mercato” (Di venerdì 30 settembre 2022) De Maggio esprime alcune considerazioni sulla rosa del Napoli Valter De Maggio, giornalista e direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 settembre 2022) Deesprime alcune considerazioni sulla rosa delValter De, giornalista e direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fra__nce__sco : Ultime ore per le semifinali sull'informazione sportiva napoletana. Sta andando tutto nella direzione della finale… - Anto_ni_o___ : l’accordo tra Pastorello e il Napoli per il rinnovo di #meret c’è da maggio,semplicemente sia il procuratore sia il… - AntoDamiano1996 : @WLT79 Il contropiede letale del Napoli a Manchester, orchestrato da Christian Maggio e finalizzato in maniera perf… - Spazio_Napoli : Incontro nel pomeriggio tra il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, e il numero uno di #Apple, Tim #Cook… - Spazio_Napoli : Rivelazione De Maggio in diretta: “Incontro tra De Laurentiis e l’Apple” -