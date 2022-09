“De Ligt ha ragione”: Juventus, l’attacco di Moggi ad Allegri (Di venerdì 30 settembre 2022) Per la Juventus di Massimiliano Allegri bisogna registrare un altro duro attacco. Questa volta le critiche arrivano da Luciano Moggi. Dopo la sosta per le nazionali, domani tornerà il campionato. La prima gara dell’ottavo turno di Serie A sarà al Maradona, dove il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà il Torino. Tuttavia il match di cartello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022) Per ladi Massimilianobisogna registrare un altro duro attacco. Questa volta le critiche arrivano da Luciano. Dopo la sosta per le nazionali, domani tornerà il campionato. La prima gara dell’ottavo turno di Serie A sarà al Maradona, dove il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà il Torino. Tuttavia il match di cartello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

5maygodoancora : RT @Zebratus: Nesta su De ligt: 'Io certe dichiarazioni non le avrei fatte. Ti hanno pagato 70 milioni, ti hanno voluto a tutti i costi, se… - MGBasolu : RT @Zebratus: Nesta su De ligt: 'Io certe dichiarazioni non le avrei fatte. Ti hanno pagato 70 milioni, ti hanno voluto a tutti i costi, se… - JuglairMat : RT @Zebratus: Nesta su De ligt: 'Io certe dichiarazioni non le avrei fatte. Ti hanno pagato 70 milioni, ti hanno voluto a tutti i costi, se… - 1987_Lorenza : RT @Zebratus: Nesta su De ligt: 'Io certe dichiarazioni non le avrei fatte. Ti hanno pagato 70 milioni, ti hanno voluto a tutti i costi, se… - annamarone : RT @Zebratus: Nesta su De ligt: 'Io certe dichiarazioni non le avrei fatte. Ti hanno pagato 70 milioni, ti hanno voluto a tutti i costi, se… -