Danimarca, guerra di titoli nella famiglia reale: cosa ha fatto la regina Margrethe? (Di venerdì 30 settembre 2022) La regina Margrethe di Danimarca ha sollevato un polverone annunciando un aggiornamento ai titoli di alcuni membri della famiglia reale danese. La Sovrana, che abbiamo visto di recente ai funerali della regina Elisabetta – e beccarsi il Covid 19 dopo essere stata in contatto con il neo re inglese e non solo – in una breve dichiarazione ha annunciato la sua decisione. I figli e i discendenti del principe Joachim, della sua prima moglie, la contessa Alexandra e dalla sua seconda moglie, la principessa Marie, non avranno più i loro titoli di principe e principessa. Gli attuali principi, infatti, vedranno decadere il loro titolo a partire dal prossimo 1 gennaio 2023. L’idea di una monarchia snella, dunque, non è solo nella ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Ladiha sollevato un polverone annunciando un aggiornamento aidi alcuni membri delladanese. La Sovrana, che abbiamo visto di recente ai funerali dellaElisabetta – e beccarsi il Covid 19 dopo essere stata in contatto con il neo re inglese e non solo – in una breve dichiarazione ha annunciato la sua decisione. I figli e i discendenti del principe Joachim, della sua prima moglie, la contessa Alexandra e dalla sua seconda moglie, la principessa Marie, non avranno più i lorodi principe e principessa. Gli attuali principi, infatti, vedranno decadere il loro titolo a partire dal prossimo 1 gennaio 2023. L’idea di una monarchia s, dunque, non è solo...

xdearjiminie : non riesco più a guardare il telegiornale perché l'ansia mi mangia viva: guerra in Ucraina con escalation alle port… - tonymeola : Quindi la Danimarca la Norvegia hanno fatto Patti con l'America per darci il gas quindi io da povero ignorante cosa… - hiboss_hiboss : RT @ENAPAY_2: @Andunedhel @SanctionsK L’esplosione è stata in Danimarca, territorio dove i Russi fanno fatica ad arrivare senza essere vist… - LICIO15 : La guerra USA contro la Germania è diventata calda NORDSTREAM, DANIMARCA: “LA CREPA È MOLTO GRANDE, PERDITE ENORMI”… - SebastianoPapa1 : LO SCEMO DI #GUERRA & le scelte da #DottorStranamore LUI ci vuol far credere che la #Russia ha sabotato i… -