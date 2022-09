Daniele Silvestri, in arrivo nuova musica e il tour nei teatri (Di venerdì 30 settembre 2022) In arrivo nuova musica e il tour nei teatri per Daniele Silvestri, pronto a sorprendere il pubblico con concerti che saranno anche improvvisati Daniele Silvestri torna dal vivo con tanta musica inedita ‘in lavorazione’. A poco più di un mese dalla partenza del suo nuovo tour nei teatri (il 3 novembre da Palermo, con un’anteprima il prossimo 29 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi), l’artista aggiunge due appuntamenti al calendario della tournée, 8 dicembre a Carpi e 11 dicembre a Taranto, e anticipa importanti novità sul contenuto dello spettacolo. Silvestri, fedele all’originalità che contraddistingue ogni suo progetto, in attesa dell’uscita del ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Ine ilneiper, pronto a sorprendere il pubblico con concerti che saranno anche improvvisatitorna dal vivo con tantainedita ‘in lavorazione’. A poco più di un mese dalla partenza del suo nuovonei(il 3 novembre da Palermo, con un’anteprima il prossimo 29 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi), l’artista aggiunge due appuntamenti al calendario dellanée, 8 dicembre a Carpi e 11 dicembre a Taranto, e anticipa importanti novità sul contenuto dello spettacolo., fedele all’originalità che contraddistingue ogni suo progetto, in attesa dell’uscita del ...

