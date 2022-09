Dall' Istat il monito al prossimo governo | impegnarsi per la natalità

valeconticello : RT @RafBigCat: Ho fatto un tuitt su RDC ed evasione fiscale, niente di statistico ma solo dati pubblicati dall’Istat. Scopro che i detratto… - ivana53M : RT @RafBigCat: Ho fatto un tuitt su RDC ed evasione fiscale, niente di statistico ma solo dati pubblicati dall’Istat. Scopro che i detratto… - Divorex8 : RT @RafBigCat: Ho fatto un tuitt su RDC ed evasione fiscale, niente di statistico ma solo dati pubblicati dall’Istat. Scopro che i detratto… - MauroCapozza : RT @RafBigCat: Ho fatto un tuitt su RDC ed evasione fiscale, niente di statistico ma solo dati pubblicati dall’Istat. Scopro che i detratto… - Russo8Pier : @italy983 @Giammy3195 Ma ripeto il mio ragionamento, se ciò che dici fosse vero, non mi spiego il perché esistesse… -

MILANO - Brusca frenata del mercato del lavoro ad agosto. Secondo i dati diffusi oggigli occupati sono calati di 74 mila unità rispetto al mese precedente, pur in crescita di 406 mila sull'anno passato. Colpisce soprattutto la caduta dei dipendenti, in discesa di 117mila ...È questo, in sintesi, il cupo scenario italiano descritto la settimana scorsanelle sue previsioni sul futuro demografico del Paese. L'Istituto nazionale di statistica rileva che il numero ...Il tasso di disoccupazione, ad agosto 2022, scende al 7,8% con un calo di 0,1 punti su luglio e di 1,3 punti su agosto 2021. Lo rileva l'Istat, sottolineando che le persone in cerca di lavoro diminuis ...Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso di occupazione scende di 0,2 punti rispetto a luglio e aumenta di 1,5 punti rispetto ad agosto 2021 fissandosi al 60%. Gli occupati complessivi nel mese ...