Dall’abolizione del Rdc alla rinegoziazione del Pnrr: ecco che cosa ha in mente Giorgia Meloni (Di venerdì 30 settembre 2022) Giorgia Meloni tormenta la parte inferiore del microfono senza fili. Le sue mani non riescono a stare ferme. Prende e posa il telefono sul leggio, tocca la penna lì affianco, poi torna al microfono. Gesticola, ma pacatamente. Non come durante i comizi elettorali. Anche la voce è controllata. Il suo primo discorso dopo il risultato elettorale, la notte tra il 25 e il 26 settembre, è il compimento di un percorso iniziato pochi giorni prima, quando la leader di Fratelli d’Italia ha iniziato a cambiare tono, preparandosi a interpretare il nuovo ruolo: quello che con tutta probabilità le affiderà nelle prossime settimane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima presidente del Consiglio donna d’Italia, a capo di un partito che gode del maggior consenso nel Paese, e con i due alleati fermi entrambi intorno all’8 per cento, un ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022)tormenta la parte inferiore del microfono senza fili. Le sue mani non riescono a stare ferme. Prende e posa il telefono sul leggio, tocca la penna lì affianco, poi torna al microfono. Gesticola, ma pacata. Non come durante i comizi elettorali. Anche la voce è controllata. Il suo primo discorso dopo il risultato elettorale, la notte tra il 25 e il 26 settembre, è il compimento di un percorso iniziato pochi giorni prima, quando la leader di Fratelli d’Italia ha iniziato a cambiare tono, preparandosi a interpretare il nuovo ruolo: quello che con tutta probabilità le affiderà nelle prossime settimane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima presidente del Consiglio donna d’Italia, a capo di un partito che gode del maggior consenso nel Paese, e con i due alleati fermi entrambi intorno all’8 per cento, un ...

Livia_Morosini : Giù le mani dalla Legge Elettorale! È perfetta! Va solo integrata dall'abolizione del vincolo di mandato al parlame… - nemiroski : @AndreaZalone 1/ Non l’abolizione ma la correzione del RDC che i fatti impongono. Un sostegno per chi non è abile a… - topitalianews24 : Fdi partirà dall’abolizione del #redditodicittadinanza - Ve10VeGhost : RT @Rapace781: Sto aspettando i 1000 euro sul conto corrente, il blocco navale, l’uscita dall’euro, l’abolizione del #redditodicittadinanza… - stefanobaronti : @sakama73028421 @sissiisissi2 Guarda che fino ad ora e per 10 anni ha governato la sinistra questo sfruttamento è s… -