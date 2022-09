Dalla Germania: ‘Chelsea-Nkunku, visite segrete’. Il Milan osserva: così i Blues possono abbandonare Leao | Primapagina (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 10:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Christopher Nkunku verso il Chelsea. In una svolta clamorosa sul mercato che potrebbe – condizionale d’obbligo – interessare da vicino anche la Serie A e le mosse del Milan, da mesi alle prese con la spinosa situazione del rinnovo di Rafael Leao. Come riportato Dalla Bild, poco prima della chiusura dell’ultima finestra di mercato l’asso francese del Lipsia ha effettuato in gran segreto un controllo medico con il Chelsea, vicino a Francoforte. Il primo passo per un trasferimento a Londra la prossima estate. IL PUNTO – Come spiegato dal tabloid tedesco, il controllo si sarebbe svolto con la presenza di un ortopedico dei Blues, cosa che andrebbe a confermare la tesi di un trasferimento. Un colpo notevole per il Chelsea di ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 10:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Christopherverso il Chelsea. In una svolta clamorosa sul mercato che potrebbe – condizionale d’obbligo – interessare da vicino anche la Serie A e le mosse del, da mesi alle prese con la spinosa situazione del rinnovo di Rafael. Come riportatoBild, poco prima della chiusura dell’ultima finestra di mercato l’asso francese del Lipsia ha effettuato in gran segreto un controllo medico con il Chelsea, vicino a Francoforte. Il primo passo per un trasferimento a Londra la prossima estate. IL PUNTO – Come spiegato dal tabloid tedesco, il controllo si sarebbe svolto con la presenza di un ortopedico dei, cosa che andrebbe a confermare la tesi di un trasferimento. Un colpo notevole per il Chelsea di ...

