Dalla cybersecurity al digital marketing | il lavoro del futuro

Leggi su zon

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il mondo delè in costante evoluzione; mentre alcune figure sono sempre più rare o meno richieste, per altre la domanda è in forte ascesa, in concomitanza con lo sviluppo di nuovi comparti di specializzazione, specie nell’ambito dei servizi. Sono molti, infatti, i settori emergenti in cui si ricercano professionisti altamente specializzati con competenze ben precise. A dare un ulteriore impulso alla trasformazione del mondo delha contribuito anche la recente pandemia, che ha spostato ancor di più l’attenzione verso lo smart working, il nomadismoe, lo shopping online e altre modalità di fruizione di beni e servizi. Ildelsecondo il World Economic Forum In un report del 2020, denominato “Future of Jobs”, il World Economic Forum ha analizzato trend e ...