Dal rugby al calcio | Munarini a Ferrieri Caputi | occhi su di lei ma si diverta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Clara, arbitro dia 15 italiana, internazionale dal 2017, è stata la prima italiana a dirigere un incontro della massima serie nazionale maschile di campionato. In questi giorni la svolta è arrivata anche nelcon Maria Soledesignata per dirigere, prima volta nella storia del pallone italiano, una gara di Serie A, quella tra Sassuolo e Salernitana in programma domenica alle 15 a Reggio Emilia. "Come ho vissuto la mia prima designazione e quale consiglio mi sento di dare alla collega per la prima gara? Io ero emozionata, felice, consapevole di avere gliaddosso e desiderosa dunque di fare bene, o perlomeno di mantenere il mio standard che mi aveva portata fin lì. Alla collega dico semplicemente di fare quello che ...