Dagli Usa raffica di sanzioni contro aziende e banchieri per le annessioni di Putin. Biden: «Con Kiev per riprendere il suo territorio» (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la firma ufficiale di Vladimir Putin ai trattati che sanciscono l’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine, (Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia), sono gli Stati Uniti a intervenire con un nuovo pugno di ferro stabilendo ulteriori sanzioni nei confronti di Mosca: nel mirino decine di società del settore tecnologico e della difesa, centinaia di deputati, dirigenti e vertici della banca centrale russa. Il Dipartimento di Stato sta imponendo restrizioni sui visti a oltre 900 dirigenti russi mentre il Tesoro sta inserendo quasi 300 deputati nella blacklist. Sanzionati anche la governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina, la sua vice Olga Skorobogatova e famigliari dei membri del Consiglio di sicurezza nazionale russo. «I dipartimenti del tesoro e del commercio imporranno sanzioni e limitazioni all’export a ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la firma ufficiale di Vladimirai trattati che sanciscono l’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine, (Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia), sono gli Stati Uniti a intervenire con un nuovo pugno di ferro stabilendo ulteriorinei confronti di Mosca: nel mirino decine di società del settore tecnologico e della difesa, centinaia di deputati, dirigenti e vertici della banca centrale russa. Il Dipartimento di Stato sta imponendo restrizioni sui visti a oltre 900 dirigenti russi mentre il Tesoro sta inserendo quasi 300 deputati nella blacklist. Sanzionati anche la governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina, la sua vice Olga Skorobogatova e famigliari dei membri del Consiglio di sicurezza nazionale russo. «I dipartimenti del tesoro e del commercio imporrannoe limitazioni all’export a ...

NicolaPorro : ?? Ci sarebbe un'altra pista tra le cause delle esplosioni dei #gasdotti in #Svezia e #Danimarca ?? - LaVeritaWeb : Lo zar ha rivelato a Erdogan la disponibilità a nuove trattative. Il Cremlino dà la cittadinanza a Snowden, accusat… - NicolaPorro : ???? Dagli Stati Uniti arriva un endorsement importante per la Meloni… ?? - dukana2 : RT @m87650633: Per chi crede in questa Europa serva è un chiaro segnale con la crisi provocata dalla guerra voluta dagli usa i sovranismi d… - m87650633 : Per chi crede in questa Europa serva è un chiaro segnale con la crisi provocata dalla guerra voluta dagli usa i sov… -