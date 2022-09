Da Twitter – Alexander Nübel: “Se Neuer è ancora al Bayern, ha un contratto fino al… (Di venerdì 30 settembre 2022) Alexander Nubel: "Se Neuer è ancora al Bayern, e ha un contratto fino al 2024, non ha senso tornare indietro”, racconta @GFFN. #FCBayern “Ho un contratto al Bayern, ma penso anche che per loro non abbia senso avere sia me che Manuel”. pic.Twitter.com/PNEqBU8RFL — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 29 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022)Nubel: "Seal, e ha unal 2024, non ha senso tornare indietro”, racconta @GFFN. #FC“Ho unal, ma penso anche che per loro non abbia senso avere sia me che Manuel”. pic..com/PNEqBU8RFL — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 29 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

WeAreTennisITA : ?? LORENZO TORNA A VINCERE ???? Prestazione impeccabile di Lorenzo in Francia, a cui basta vincere praticamente solo i… - Coninews : GRANDE LORENZO!!! ?? A Metz Lorenzo #Sonego batte in finale Alexander Bublik 7-6(3) 6-2 e si aggiudica il terzo tor… - teatrolafenice : Un'altra pagina d'autunno in musica: di Alexander Litvinovsky ascoltiamo un estratto da 'La forêt et la rivière'. P… - giocarmon : Italiano Vendo 100 Dracme del 1992 della Grecia - Alessandro - Stella English For Sale 100 Greek Drachmas 1992 - A… - MariucciaPoli : RT @lvogruppo: Alexander Dugin : Le parole di Putin sono molto più importanti dell'unità con quattro nuovi soggetti politici: è una fondame… -