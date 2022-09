Crosetto si scaglia contro la Germania | l' atto tedesco terremota l' Ue

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Qualche margine di manovra forse ancora c'è in vista del Consiglio Energia straordinario di domani a Bruxelles ma la posizione delladi intraprendere la via nazionale e non quella unitaria europea per affrontare la crisi energetica che sta colpendo tutto il continente, ha già scatenato aspre polemiche. La decisione poi della Commissione europea di non presentare una proposta formale sul tetto al prezzo del gas, come richiesto da 15 Stati membri dell'Unione, è grave e rischia di avere pesantissime conseguenze sull'economia italiana. Pesa naturalmente la posizione tedesca fin dall'inizio ostile a questa proposta. Tuona Guido, l'imprenditore e co-fondatore di Fratelli d'Italia, che potrebbe diventare presto ministro nel governo Meloni. "La decisione dellasul gas - cinguetta sul profilo social ...