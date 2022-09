Crisi energetica, L'Avvocato dell'atomo: "Troppa burocrazia, così scordiamoci anche le rinnovabili" (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) - In Italia avremo mai il nucleare? Forse no ma, per come vanno avanti le cose, probabilmente è meglio mettersi il cuore in pace anche per rigassificatori, rinnovabili e grandi opere. Tutta colpa della burocrazia che fa giri immensi rallentando di anni la messa in cantiere di un'opera in barba a qualsiasi a qualsiasi tipo di emergenza. Insomma, un'Italia dei no quella descritta da Luca Romano, laureato in fisica teorica, più conosciuto sui social come 'L'Avvocato dell'atomo' dove la sua pagina Facebook è seguita da oltre 75mila persona. In Italia, spiega Romano, “per avviare un'opera occorre nominare un commissario straordinario, convocare la conferenza dei servizi e tutta una serie di passaggi burocratici, ognuno dei quali richiede mesi. Questo fa sì che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) - In Italia avremo mai il nucleare? Forse no ma, per come vanno avanti le cose, probabilmente è meglio mettersi il cuore in paceper rigassificatori,e grandi opere. Tutta colpache fa giri immensi rallentando di anni la messa in cantiere di un'opera in barba a qualsiasi a qualsiasi tipo di emergenza. Insomma, un'Italia dei no quella descritta da Luca Romano, laureato in fisica teorica, più conosciuto sui social come 'L'' dove la sua pagina Facebook è seguita da oltre 75mila persona. In Italia, spiega Romano, “per avviare un'opera occorre nominare un commissario straordinario, convocare la conferenza dei servizi e tutta una serie di passaggi burocratici, ognuno dei quali richiede mesi. Questo fa sì che ...

