Crisi climatica, tromba d'aria si abbatte sulla costa Pontina: il video impressionante da un'azienda (Di venerdì 30 settembre 2022) Una tromba d'aria ha colpito la costa Pontina. Sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e viabilità deviata, ed è stata chiusa al traffico la via Migliara 56. Disagi anche per la popolazione, a causa di molti allagamenti, con decine di interventi da parte del Vigili del fuoco. La tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un'azienda e distrutto alcune serre. Ecco le impressionanti immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

