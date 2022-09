 c@ra++ere s?ec!@le | esce oggi il nuovo album di thasup

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tre anni dopo l’uscita di 23 6451, torna, con un serie di cambiamenti che partono dal mondo circostante e atterrano sull’artista: con unapproccio musicale e unnome d’arte, pubblicail suo secondoin studio. È fuori ora “c@ra+ ere s?ec!@le”, una porta aperta verso il mondo di. Una porta non solo metaforica, visto che grande parte del comunicazione del disco e lo svelamento delle parti fondamentali del progetto è stata pensata proprio in alcuni luoghi fisici. È il caso, per esempio, del thahouse, aperto a Milano per quattro giorni, che ha permesso ai fan di entrare fisicamente nel ricostruzione della base creativa dell’artista, scoprendo anche i quattro feat non ancor annunciati di questodisco. Queste tutte le ...

... trapper e producer italiano, Carattere Speciale (c@++!@le). Il brano in questione vede un'insolita collaborazione tra Tha Supreme e Tiziano Ferro , per quel che concerne la realizzazione ...Il Trio Medusa spiega il significato di Blun7 a Swishland Il secondo disco c@++!@le Oggi, venerdì 30 settembre, esce il suo secondo disco c@++!@le per un totale di 20 tracce e ...L'artista di Fiumicino ha svelato sui social attraverso una serie di indizi alcuni dei numerosi featuring contenuti nel nuovo lavoro. Tra questi, Coez, Rkomi, Sfera e i Pinguini Tattici Nucleari Attes ...