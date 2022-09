Covid, Toscana: quarta dose, prenotazioni da martedì 4 ottobre. L’appello di Giani: “Vaccinatevi e fate i richiami” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Vaccinatevi e fate i richiami”. E’ L’appello del presidente della Toscana Eugenio Giani, che in conferenza stampa annuncia la possibilità per tutti, anche per chi ha meno di sessant’anni o non rientra tra le categorie dei fragili, di prenotare la quarta dose, ovvero la seconda dose di richiamo, a partire da martedì 4 ottobre alle 14 attraverso il portale regionale prenotavaccino.sanita.Toscana.it. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 settembre 2022) “”. E’del presidente dellaEugenio, che in conferenza stampa annuncia la possibilità per tutti, anche per chi ha meno di sessant’anni o non rientra tra le categorie dei fragili, di prenotare la, ovvero la secondadi richiamo, a partire daalle 14 attraverso il portale regionale prenotavaccino.sanita..it. L'articolo proviene da Firenze Post.

VivereToscana : Covid oggi Toscana, 1.821 contagi e 5 morti: bollettino 30 settembre - 055firenze : Covid, quarta dose per tutti in Toscana. Giani invita a vaccinarsi: 'I contagi stanno risalendo' #COVID19 #vaccino… - FirenzePost : Covid, Toscana: quarta dose, prenotazioni da martedì 4 ottobre. L’appello di Giani: “Vaccinatevi e fate i richiami” - uslnordovest : #Covid-19, il presidente Giani invita a vaccinarsi: a partire da anziani e fragili. “I contagi stanno risalendo e n… - GrossetoNotizie : Covid: in Toscana al via la possibilità per tutti di prenotare la quarta dose di vaccino -