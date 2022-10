Covid Reatino | ecco il nuovo calendario dei drive-in

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 30 settembre 2022) RIETI – La Asl di Rieti comunica ildell’attività-in per l’esecuzione del test per la ricerca del SARS CoV-2, con sedi, giorni e orari aggiornato al 30 novembre 2022. Rieti: via del Terminillo 42: lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì – sabato, dalle ore 8:30 alle ore 10:30. Passo Corese: via Maestri del Lavoro: lunedì e martedì dalle ore 11:30 alle ore 12:30. Magliano Sabina: viale Veneto Lotti – Campo sportivo: giovedì dalle ore 10:00 alle 11:00. Poggio Mirteto: via Finocchieto – sede del Distretto Rieti 2: mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00. Sant’Elpidio: via Petrignano 12 – comune Pescorocchiano: mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 11:30. Accumoli: PASS Accumoli – via Salaria km 141.400: martedì dalle ore 09:30 alle ore 10:30. Amatrice: PASS Amatrice ...