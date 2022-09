Covid oggi Lazio, 3.086 casi: a Roma 1.516 contagi (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.086 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 30 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano decessi. A Roma segnalati 1.516 casi. “oggi nel Lazio, su un totale di 17.178 tamponi, si registrano 424 ricoverati (+19), 26 le terapie intensive (+2) e +2.093 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.516”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 550 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 609 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.086 ida coronavirus nel, 30 settembre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Non si registrano decessi. Asegnalati 1.516. “nel, su un totale di 17.178 tamponi, si registrano 424 ricoverati (+19), 26 le terapie intensive (+2) e +2.093 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,9%. Icittà sono a quota 1.516”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 550 i nuovie 0 i decessi; Asl2: sono 609 i nuovi ...

