Covid, l'Rt sale a 1 alla soglia epidemica. L'incidenza a 325 (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel periodo 7 settembre - 20 settembre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,00 (range 0,86 - 1,26), in aumento rispetto alla settimana precedente (era a 0,91) e pari al ...

