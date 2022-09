Covid, le notizie di oggi. Il bollettino: oggi in Italia 34.479 casi e 38 decessi. DIRETTA (Di venerdì 30 settembre 2022) I dati del nuovo bollettino del Ministero della Salute. Intanto, secondo il monitoraggio dell'Iss, l'occupazione delle intensive è stabile all' 1,4%, i ricoveri salgono al 6%. 5 regioni a rischio alto e 16 moderato. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli strutture sanitarie e nelle Rsa Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 settembre 2022) I dati del nuovodel Ministero della Salute. Intanto, secondo il monitoraggio dell'Iss, l'occupazione delle intensive è stabile all' 1,4%, i ricoveri salgono al 6%. 5 regioni a rischio alto e 16 moderato. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli strutture sanitarie e nelle Rsa

Internazionale : Negli ultimi due anni migliaia di bambini hanno perso un genitore a causa del covid, ma non tutti ricevono il soste… - Agenzia_Ansa : Gimbe, balzo dei contagi da Covid in 7 giorni, +34%. Aumentano anche i ricoveri, in calo le terapie intensive e i d… - Agenzia_Ansa : Tumore al seno, in 6 mesi di stop per il Covid sono state eseguite 1 milione di mammografie in meno rispetto all'an… - AnsaPuglia : Covid: in Puglia tre morti e 1.188 positivi, il 13,5% dei test. In totale 11.527 contagiati, 115 ricoverati, 6 in i… - AnsaSardegna : Covid: casi in calo ma risale incidenza in Sardegna. Altri 2 decessi, quasi vuote le intensive #ANSA -