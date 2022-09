Covid, le news. Bollettino: 37.522 casi e 30 decessi. Tasso di positività al 18,9% (Di venerdì 30 settembre 2022) In aumento i ricoveri ordinari (+134) e le terapie intensive (+2). Processati 198.119 tamponi. Proroga uso mascherine in ospedali e Rsa. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque: non servirà più indossarle su bus, metro e treni ma serviranno ancora negli ospedali, strutture sanitarie e Rsa. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Agenas: occupazione rianimazioni risale al 2% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 settembre 2022) In aumento i ricoveri ordinari (+134) e le terapie intensive (+2). Processati 198.119 tamponi. Proroga uso mascherine in ospedali e Rsa. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque: non servirà più indossarle su bus, metro e treni ma serviranno ancora negli ospedali, strutture sanitarie e Rsa. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Agenas: occupazione rianimazioni risale al 2%

