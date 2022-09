Covid Italia, Vaia: “Nessun allarme, italiani pronti a togliere mascherine” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Nessun allarme, gli Italiani sono pronti a togliere le mascherine. Il direttore generale dell’Oms ha detto che siamo alla coda della pandemia. I cittadini sono e saranno responsabili”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai1, rispondendo alla domanda se gli Italiani sono pronti a togliere le mascherine sui mezzi di trasporto dal 1 ottobre. “Questo virus oggi è sicuramente molto simile all’influenza grazie all’immunità ibrida, molti si sono contagiati e tantissimi si sono vaccinati contro il Covid, che ha determinato una minor patogenicità del virus nelle sue varianti sempre meno gravi ma anche ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “, glini sonole. Il direttore generale dell’Oms ha detto che siamo alla coda della pandemia. I cittadini sono e saranno responsabili”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai1, rispondendo alla domanda se glini sonolesui mezzi di trasporto dal 1 ottobre. “Questo virus oggi è sicuramente molto simile all’influenza grazie all’immunità ibrida, molti si sono contagiati e tantissimi si sono vaccinati contro il, che ha determinato una minor patogenicità del virus nelle sue varianti sempre meno gravi ma anche ...

