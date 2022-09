Covid, Iss: incidenza in crescita a 325 casi ogni 100mila abitanti. L’indice Rt di nuovo a quota 1. Sale il tasso di occupazione in area medica (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Istituto superiore di sanità ha diffuso i risultati del monitoraggio settimanale sul Covid. Negli ultimi sette giorni, si legge, è cresciuta l’incidenza, raggiungendo quota 325 nuovi casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 215 registrati la scorsa settimana. In salita anche L’indice di trasmissibità (Rt) che passa da 0,91 a 1, la quota oltre la quale l’epidemia è in espansione. Resta stabile il tasso di occupazione delle terapie intensive all’1,4%, secondo la rilevazione giornaliera del ministero della Salute del 29 settembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale Sale invece al 6,0% contro il 5,3% del 22 di settembre. Le soglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Istituto superiore di sanità ha diffuso i risultati del monitoraggio settimanale sul. Negli ultimi sette giorni, si legge, è cresciuta l’, raggiungendo325 nuovi, rispetto ai 215 registrati la scorsa settimana. In salita anchedi trasmissibità (Rt) che passa da 0,91 a 1, laoltre la quale l’epidemia è in espansione. Resta stabile ildidelle terapie intensive all’1,4%, secondo la rilevazione giornaliera del ministero della Salute del 29 settembre. Ildiin aree mediche a livello nazionaleinvece al 6,0% contro il 5,3% del 22 di settembre. Le soglie ...

frenkevita : RT @fattoquotidiano: Covid, Iss: incidenza in crescita a 325 casi ogni 100mila abitanti. L’indice Rt di nuovo a quota 1. Sale il tasso di o… - fattoquotidiano : Covid, Iss: incidenza in crescita a 325 casi ogni 100mila abitanti. L’indice Rt di nuovo a quota 1. Sale il tasso d… - novasocialnews : Covid oggi Italia, in risalita Rt e incidenza: report Iss - SaluteFuturo : Covid oggi Italia, in risalita Rt e incidenza: report Iss - AparolinCamilla : RT @istsupsan: #covid19 ??dati monitoraggio ??Incidenza settimanale sale: 325 casi su 100mila abitanti ????Rt in aumento a 1,00 ??Occupazione i… -