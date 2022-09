Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 30 settembre. LIVE (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli strutture sanitarie e nelle Rsa. Una decisione che vede d'accordo medici e sanitari mentre continua la crescita dei contagi da Covid-19 in tutte le Regioni Italiane: negli ultimi 7 giorni si è infatti registrato un balzo del +34% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli strutture sanitarie e nelle Rsa. Una decisione che vede d'accordo medici e sanitari mentre continua la crescita dei contagi da-19 in tutte le Regionine: negli ultimi 7 giorni si è infatti registrato un balzo del +34%

