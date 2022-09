Covid, il responsabile Sanità di FdI: “Vaccino solo agli anziani, stop all’obbligo per sanitari. Mascherine in ospedale? Solo in certi reparti” (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Vaccino anti-Covid? “Solo per gli anziani e chi ha problemi di salute, e basta obblighi”. Le Mascherine in ospedale? “Solo nei reparti dove ci sono persone fragili, magari non in ortopedia ma in terapia intensiva”. E il green pass? “Siamo contrari, punto”. Ad anticipare, in un’intervista a Repubblica, le coordinate su cui si muoverà il nuovo governo in vista di un’eventuale recrudescenza del Covid è Marcello Gemmato, deputato barese appena rieletto e responsabile Sanità di Fratelli d’Italia, che è anche uno dei nomi in campo per il ministero della Salute. Finora, dice, “c’è stato un approccio ideologico alla gestione della pandemia, non ci si è mossi in punta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilanti-? “per glie chi ha problemi di salute, e basta obblighi”. Lein? “neidove ci sono persone fragili, magari non in ortopedia ma in terapia intensiva”. E il green pass? “Siamo contrari, punto”. Ad anticipare, in un’intervista a Repubblica, le coordinate su cui si muoverà il nuovo governo in vista di un’eventuale recrudescenza delè Marcello Gemmato, deputato barese appena rieletto edi Fratelli d’Italia, che è anche uno dei nomi in campo per il ministero della Salute. Finora, dice, “c’è stato un approccio ideologico alla gestione della pandemia, non ci si è mossi in punta di ...

