Covid bollettino 30 set | 34 479 nuovi casi e 38 decessi

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sono 34.479 idi positività al-19 (ieri 37.522) e 38 i(ieri 30) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 177.092 vittime e 22.467.278 contagi da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 183.059 (ieri 198.119), con un tasso di positività, ieri pari al 18,9%, che oggi scende leggermente al 18,8%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento dei ricoveri ordinari (+256, per un totale di 4.101) e una diminuzione delle terapie intensive (-5, per un totale di 136).