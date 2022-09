Cosenza-Como, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Cosenza-Como in campo oggi alle ore 20:30, match valido per l’anticipo della settima giornata del campionato di Serie B. Dopo la sosta per le Nazionali, ripartono i vari campionati tra cui quello cadetto. Partita davvero importante in terra calabrese: il Cosenza, dopo essere partito a razzo, si è un po’ sgonfiato e sarà chiamato a fare punti contro un Como che inizia un nuovo corso con Moreno Longo in panchina. Il mister ex Torino ed Alessandria dovrà risollevare le sorti dei lombardi, attualmente al penultimo posto del torneo nonostante un ottimo calciomercato estivo. Ecco le ultime news relative al match, con le probabili formazioni e la diretta tv. Il momento del Cosenza (Photo Credit: Pagina Ufficiale Facebook ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)in campo oggi alle ore 20:30, match valido per l’anticipo della settima giornata del campionato diB. Dopo la sosta per le Nazionali, ripartono i vari campionati tra cui quello cadetto. Partita davvero importante in terra calabrese: il, dopo essere partito a razzo, si è un po’ sgonfiato e sarà chiamato a fare punti contro unche inizia un nuovo corso con Moreno Longo in panchina. Il mister ex Torino ed Alessandria dovrà risollevare le sorti dei lombardi, attualmente al penultimo posto del torneo nonostante un ottimo calciomercato estivo. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv. Il momento del(Photo Credit: Pagina Ufficiale Facebook ...

