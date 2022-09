Cosa fare a Parigi secondo la parisienne Jeanne Damas (Di venerdì 30 settembre 2022) Parigi è la città della moda, soprattutto in questi giorni di Fashion Week Settembre 2022, e la Parigina è il simbolo dello stile francese. Per capire meglio il “je ne se quoi” tipico delle donne che vivono in questa splendida città abbiamo intervistato Jeanne Damas, designer e influencer nata e cresciuta nella capitale. La stilista e founder del brand Rouje, di cui ci ha raccontato la Primavera Estate 2023, incarna perfettamente lo stile e il mood Parigino, e grazie a “quel non so che” è diventata celebre ecco perché non potevamo che chiedere a lei gli indirizzi più cool di Parigi e delle pillole di stile da vera parisienne. Jeanne Damas, Parigi e Rouje Jeanne Damas Sei cresciuta a ... Leggi su amica (Di venerdì 30 settembre 2022)è la città della moda, soprattutto in questi giorni di Fashion Week Settembre 2022, e lana è il simbolo dello stile francese. Per capire meglio il “je ne se quoi” tipico delle donne che vivono in questa splendida città abbiamo intervistato, designer e influencer nata e cresciuta nella capitale. La stilista e founder del brand Rouje, di cui ci ha raccontato la Primavera Estate 2023, incarna perfettamente lo stile e il moodno, e grazie a “quel non so che” è diventata celebre ecco perché non potevamo che chiedere a lei gli indirizzi più cool die delle pillole di stile da verae RoujeSei cresciuta a ...

s_margiotta : Il #pd è un pianeta meraviglioso: quelli che con Zingaretti e Letta, sono stati nella “stanza dei bottoni” -che il… - matteosalvinimi : il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degl… - elio_vito : @MarcoFattorini In genere chi può fare qualunque cosa è perché non sa fare niente... - CaloreGiacomo : RT @borghi_claudio: Qualcuno si accorge oggi dei deliri di Rula Jebreal. Ma secondo voi cosa pensavo io quando mi trovavo davanti costei ch… - PulcinoRossoner : RT @marcopalears: Tajani dice di poter fare qualunque cosa. Ecco, vai a lavorare, per esempio -