Cosa farà Giorgia Meloni sulla pandemia e la nuova ondata in arrivo | «Mai più Green pass e vaccini solo agli anziani»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre i contagi da Coronavirus riprendono la loro corsa e le mascherine non sono più obbligatorie sui bus, c’è curiosità intorno alla strategia del nuovo governo di. Nei suoi anni all’opposizione e durante la campagna elettorale lapremier ha promesso molto. Stop alle restrizioni, stop alle mascherine, stop all’obbligo vaccinale. E ha criticato in più occasioni l’attuale ministro della Salute Roberto Speranza. Parlando di una «gestione fallimentare» di Covid-19. Adesso tocca a lei. Che si troverà davanti una situazione diversa rispetto a quella gestita da Giuseppe Conte e Mario Draghi. Laadesso fa meno paura. Perché anche se i contagi aumentano i numeri di ospedali e terapie intensive rimangono (per ora) sotto controllo. Ma chi sarà il ...

FBiasin : Se #Skriniar rinnoverà farà una cosa “rara” - accettare meno soldi - e lo ringrazierò. Se #Skriniar non rinnoverà l… - StefaniaFalone : RT @Open_gol: La nuova premier ha criticato la gestione del ministro Speranza. Ora tocca a lei. Mentre i contagi tornano ad aumentare http… - Open_gol : La nuova premier ha criticato la gestione del ministro Speranza. Ora tocca a lei. Mentre i contagi tornano ad aumen… - romatoday : Green Pass, mascherine, vaccini e isolamento: cosa farà il governo Meloni sul Covid - geokawa : RT @vsyelania41: ???????????Il Bundestag ha rifiutato di aumentare la fornitura di armi all'Ucraina Durante la votazione per appello nominale,… -

Sky Tg24

... Il Resto del Carlino aggiunge che sul gas l'Autorità per l'energiaconoscere le sue decisioni ...succede a chi è nel regime di mercato libero La stangata quindi riguarda coloro che sono in ......neun punto dirimente. Pur respingendo l'offerta di chi vorrebbe addirittura che sia lui il prossimo ministro delle Riforme. 'Zaia e Fedriga non hanno un'idea su come rilanciare la Lega.... Superbonus, cosa farà Giorgia Meloni quando sarà al governo Il programma e le ipotesi