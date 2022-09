Coronavirus, 38 morti e 34.479 contagi. Il tasso di positività è al 18,8% (Di venerdì 30 settembre 2022) Il bollettino del 30 settembre 2022 Sono 38 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 30. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 34.479 nuovi casi. Sono 441.944 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 437.707 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali Sono 4.101 i positivi con sintomi nei reparti ordinari. Sono invece 136 i ricoverati in terapia intensiva (5 in meno di ieri). Di questi, 16 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 21.848.242. Tamponi e tasso di positività I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 183.059 nuovi tamponi, con un tasso di positività che si ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Il bollettino del 30 settembre 2022 Sono 38 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 30. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 34.479 nuovi casi. Sono 441.944 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 437.707 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali Sono 4.101 i positivi con sintomi nei reparti ordinari. Sono invece 136 i ricoverati in terapia intensiva (5 in meno di ieri). Di questi, 16 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 21.848.242. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 183.059 nuovi tamponi, con undiche si ...

