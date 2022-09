Coronavirus, 34.479 nuovi casi e 38 morti. Ricoverati +252 in un giorno: sono di nuovo oltre 4mila. Il tasso di positività al 18,8% (Di venerdì 30 settembre 2022) La curva epidemiologica torna a spingere e provoca i primi effetti anche negli ospedali, dove il saldo tra ingressi e uscite nei reparti ordinari fa segnare +252 posti letto occupati in 24 ore con il totale dei Ricoverati in area medica che schizza a 4.101. Per quanto riguarda le nuove diagnosi sono 34.479 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 183.059 tamponi processati con il tasso di positività che resta stabile al 18,8%. I morti sono 38. Leggera flessione per quanto riguarda le terapie intensive, dove sono assistiti 136 pazienti (-5) in un giorno da 16 ingressi. Come testimonia il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, la ripresa della circolazione virale è ormai evidente. Dallo scorso venerdì si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) La curva epidemiologica torna a spingere e provoca i primi effetti anche negli ospedali, dove il saldo tra ingressi e uscite nei reparti ordinari fa segnareposti letto occupati in 24 ore con il totale deiin area medica che schizza a 4.101. Per quanto riguarda le nuove diagnosi34.479 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 183.059 tamponi processati con ildiche resta stabile al 18,8%. I38. Leggera flessione per quanto riguarda le terapie intensive, doveassistiti 136 pazienti (-5) in unda 16 ingressi. Come testimonia il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, la ripresa della circolazione virale è ormai evidente. Dallo scorso venerdì si è ...

