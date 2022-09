Coronavirus | 1 821 nuovi casi | 49 anni l' età media Cinque i decessi

cascinanotizie : Coronavirus, 212 nuovi casi a Pisa e provincia In Toscana sono 1.821, tasso di positività regionale dle 19,6%. Rico… - ilGiunco : Coronavirus in Toscana: 1.821 nuovi casi e cinque morti. I positivi sono 35.461 - - LNotizie : A fronte di 29.821 tamponi effettuati, sono 6.252 i nuovi positivi (20,9%) ???? -

Ufficio Stampa Basilicata

L'età media dei 1.nuovi positivi è di 49 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più). L'andamento per provincia Con ...A fronte di 29.tamponi effettuati, sono 6.252 i nuovi positivi (20,9%). DATI REGIONALI - i tamponi effettuati: 29., totale complessivo: 41.499.226 #Coronavirus | Aggiornamento 29 settembre: 821 test di giornata, 213 positivi, 67 guarigioni (Adnkronos) – Sono 6.252 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 30 settembre 2022, in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 29.821, per un indice di positività del 20,9%. I morti ...Sono 1.821 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 315 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.506 con test rapido. Il numero dei contagiati ri ...