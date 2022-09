Coppa d’Africa: la Guinea non organizzerà l’edizione 2025, infrastrutture non ancora pronte (Di venerdì 30 settembre 2022) Come annunciato dal presidente della Confederazione Africana di Calcio, Patrice Motsepe, non sarà più la Guinea ad ospitare la Coppa d’Africa 2025. La CAF specifica infatti come le infrastrutture non siano ancora pronte, così da optare per il ritiro della candidatura. Il bando per organizzare l’edizione 2025 della Coppa così sarà riaperto nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Come annunciato dal presidente della Confederazione Africana di Calcio, Patrice Motsepe, non sarà più laad ospitare la. La CAF specifica infatti come lenon siano, così da optare per il ritiro della candidatura. Il bando per organizzaredellacosì sarà riaperto nei prossimi giorni. SportFace.

Calcio: ritardo infrastrutture,salta Coppa Africa 2025 in Guinea Il presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF) Patrice Motsepe ha annunciato a Conakry il ritiro dell'organizzazione della Coppa d'Africa (CAN) nel 2025 in Guinea, perché le infrastrutture non sono pronte. Motsepe ha detto alla stampa che la CAF avrebbe riaperto il bando per ospitare la competizione continentale nel 2025.