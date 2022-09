Consiglio Onu | la mozione contro le annessioni di Mosca bloccata dal veto della Russia La Cina si astiene

(Di venerdì 30 settembre 2022) La risoluzione aldi sicurezza Onui referendum “farsa” russi e l’annessione di territori ucraini è stata bocciata per ildi. Ad astenersi invece è stata lainsieme a Brasile, India e Gabon. Lapresentata da Usa e Albania ha ottenuto dieci voti a favore. In serata Ildi Sicurezza Onu aveva cominciato l’esamerisoluzione di condanna dellein Ucraina, testo su cui laha deciso di porre il. La bozza di risoluzione è stata redatta da Stati Uniti e Albania e faceva appello a tutti gli Stati e organizzazioni affinché «non riconoscano una pseudo-annessione» delle quattro regioni ucraine alla(Donetsk, ...

Agenzia_Ansa : Il Consiglio di sicurezza dell'Onu voterà oggi una risoluzione di condanna dei 'referendum' di annessione di divers… - HuffPostItalia : Consiglio di sicurezza Onu: mozione contro annessioni di Mosca bloccata da veto della Russia. Cina si astiene, con… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La risoluzione al consiglio di sicurezza Onu contro i referendum 'farsa' russi e l'annessione di territor… - GranozioRanieri : RT @HuffPostItalia: Consiglio di sicurezza Onu: mozione contro annessioni di Mosca bloccata da veto della Russia. Cina si astiene, con Indi… - STEFANO87245873 : RT @agambella: Al Consiglio di sicurezza ONU mozione Usa di condanna dei referendum di annessione alla Russia. Dieci voti favorevoli ma la… -

Si prevede che la risoluzione verrà presentata nei prossimi giorni all'assemblea generale Come previsto, la Russia ha posto il veto alla risoluzione deldi Sicurezzache condanna l'annessione dei territori ucraini, in quanto violazione del diritto internazionale. Dieci paesi hanno votato a favore del testo presentato da Stati Uniti e ...22.34 Annessioni,Mosca blocca risoluzioneLa risoluzione aldi sicurezzacontro i referendum "farsa" russi e l'annessione di territori ucraini è stata bocciata per il veto di Mosca, mentre la Cina si è astenuta insieme a ...La Russia ha posto il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che condanna l'annessione dei territori ucraini, in quanto violazione del diritto internazionale.Dovrebbe arrivare in giornata sull'Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas del 27 settembre dai gasdotti Nord Stream 1 e 2, stimata ...